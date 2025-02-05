Премьера по Платонову "Река Потудань"
В декабре прошлого года Ханты-Мансийский театр кукол представил премьеру для взрослой публики по повести одного из самых загадочных писателей ХХ века Андрея Платонова «Река Потудань» (16+). Однако немногие смогли попасть на премьеру – в новом году 8 и 9 февраля состоятся премьерные показы.
«Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась», - так начинается повесть Андрея Платонова «Река Потудань» про красноармейца Никиту Фирсова, вернувшегося с войны, и только начинающего новую жизнь.
Режиссёр Елена Евстропова поделилась мыслями о постановке: «Платонов в повести описывает времена, когда тоже происходили глобальные события в стране, в мире. Он берёт простого человека и пишет именно о нём, о его простых чувствах, но в руках писателя они превращаются в огромные, космического масштаба. Это размышления о мироздании, о месте человека в мире, для чего он».