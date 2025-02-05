Музей геологии, нефти и газа приглашает на Фестиваль технической мысли, посвященный Дню российской науки
Тыдыщ! 9 февраля в 12:00 музей превратится в увлекательную экспериментальную лабораторию. На научных станциях посетителей ждут Нейрофиксики – персонажи, созданные и оживлённые искусственным интеллектом.
8 февраля отмечается День российской науки, учрежденный указом президента РФ от 7 июня 1999 года.
9 февраля в 12:00 в Музее геологии, нефти и газа пройдет ежегодный, второй по счёту, Фестиваль технической мысли, посвященный значимому российскому празднику. В этот день музей превратится в увлекательную экспериментальную лабораторию, где посетители смогут погрузиться в мир изобретений и стать частью триумфа технической мысли.
На тематических станциях гостей ждут гениальные изобретения, удивительные открытия прошлого, захватывающие достижения настоящего, физические и химические опыты.
Участники смогут познакомиться с роботами, изучить спил горной породы под микроскопом, восхититься чудесной лавовой лампой, создать батарейку из овощей, понаблюдать за настоящими молниями из катушки Тесла и сделать отпечатки нефтяных линогравюр. Кроме того, они смогут насладиться VR-фильмами, пройти увлекательный квест, исследовать возможности современных нейросетей и подвигаться, повторяя движения зажигательных игротанцев.
Главным сюрпризом фестиваля станет встреча с мультяшными нейроперсонажами, ожившими благодаря искусственному интеллекту. На площадках фестиваля они расскажут о чудесах науки и помогут участникам узнать больше о мире технологий. А с одним из них можно будет даже поговорить в режиме диалога!
Каждый посетитель на научных станциях сможет получить фигурку тематического предмета или инструмента, чтобы собрать свой персональный «помогатор» и запечатлеть незабываемые моменты праздника.
Площадки фестиваля будут работать 11 февраля с 12:00 до 15:00. Цена входного билета для взрослых – 100 рублей, для детей – бесплатно. Приглашаем всех!