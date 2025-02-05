Семейные истоки
Окружной Дом народного творчества объявляет о начале приема заявок на участие в Окружном конкурсе выставочных экспозиций «Семейные истоки» на приз Департамента культуры Югры.
В Конкурсе могут принять участие этнокультурные центры, дома и центры культуры, центры ремесел, школы искусств и музеи, библиотеки, некоммерческие общественные организации и союзы, общины коренных малочисленных народов Севера, учреждения дополнительного образования, занимающиеся сохранением и популяризацией традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Приём заявок осуществляется до 20 марта 2025 года на электронный адрес onk@odntugra.ru с пометкой «Конкурс».
Презентация выставочных проектов и награждение победителей состоится на Окружном фольклорном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» 12 апреля 2025 года.Победителя специальной номинации «Наследники традиции» выберут с помощью народного голосования.
Конкурс посвящен Году исторического наследия, объявленного Губернатором Югры в 2025 году.Узнать более подробную информацию о Конкурсе и условиях участия можно по телефону организаторов: (3467) 32-15-62 и из Положения (odntugra.ru/upload/ibl...).
Сохраним преемственность поколений вместе!