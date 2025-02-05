В Ханты-Мансийске началась выдача детских путевок на летний отдых

Родители школьников от 6 до 17 лет имеют возможность получить летние путёвки для отдыха детей в оздоровительных лагерях за пределами Ханты-Мансийского автономного округа — в Республике Башкортостан и Краснодарском крае Это отличная возможность познакомиться с новыми местами и получить незабыва