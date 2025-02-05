В Ханты-Мансийске началась выдача детских путевок на летний отдых
Родители школьников от 6 до 17 лет имеют возможность получить летние путёвки для отдыха детей в оздоровительных лагерях за пределами Ханты-Мансийского автономного округа — в Республике Башкортостан и Краснодарском крае Это отличная возможность познакомиться с новыми местами и получить незабываемые эмоции.
Родители могут подать заявление несколькими способами. Прежде всего, через форму запроса в личном кабинете на портале «Госуслуги»
Подать заявление можно в МФЦ Югры (предварительная запись по телефону 8 800 101-00-01) отделе по организации отдыха и оздоровления детей по адресу: Ханты-Мансийск, Пионерская, 122.
Проезд ребенка и дополнительные занятия оплачиваются самостоятельно. За новостями о выдаче путевок можно следить в официальных сообществах своих муниципальных образований.
Напомним, в Югре увеличили расходы на организацию детского отдыха: теперь предельная стоимость путевки в лагерь, приобретаемой за счет бюджета региона, составит 3 200 рублей в день на одного ребенка, и не важно, куда он поедет отдыхать — хоть в регион, хоть за его пределы.
Кроме того на 4% проиндексировали стоимость питания в пришкольных и палаточных лагерях, а возможное количество отдыхающих в шаговой доступности к дому мальчишек и девчонок увеличится до 88,3 тысячи человек.
Средства уже учтены в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.