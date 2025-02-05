Всемирный день водно-болотных угодий
5 февраля МАУ «Березовский районный дом культуры» совместно с заказником «Березовский» для школьников провели экологический час на тему «Всемирный день водно-болотных угодий». На мероприятии ребята узнали, что в 2021 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 2 февраля Всемирным днем водно-болотных угодий.
Ведущая экологического часа, сотрудник Березовского районного дома культуры Марина Табун рассказала: «В представлении многих людей, болота – это грязь, топь и комары. Однако водно-болотные угодья наряду с лесами являются важнейшими регенераторами кислорода, а главная ценность болот – это способность накапливать воду и улучшать ее качество. Болота выполняют функцию естественного фильтра для воды, которая просачивается с поверхности земли на глубину и пополняет запасы подземных вод, важного источника питьевой воды. Болотная почва и обильная растительность поглощают токсичные вещества и отходы промышленных и сельскохозяйственных производств.Вообще к водно-болотным угодьям, кроме болот, относится широкий круг местообитаний, в том числе поймы, реки и озера, приморские участки, занятые солеными болотами и манграми, подводные морские луга, коралловые рифы и морские акватории глубиной не более шести метров при отливе, а также антропогенные объекты, включая отстойники сточных вод и водохранилища».
На встрече с учащимися руководитель заказника «Березовский» Сергей Венчиков озвучил интересные факты об особо-охраняемой территории.
– Территория заказника «Березовский» в соответствии с Рамсарской конвенцией, отнесена к водо-болотным угодьям «Нижнее Двуобье», имеющим международное значение. В весенне-летний период основную территорию заказника занимают водные угодья – протоки, озера, сора, старицы. Все они имеют практическое значения. Заливные сора в половодье образуют обширные водные пространства, становясь местом нереста и нагула различных видов рыб. А когда поднимается трава, они служат укрытием для выводков водоплавающих. После спада воды сора покрываются низкорослой травой – муроком. Осенью в таких местах скапливается большое количество уток, гусей, лебедей, а также пролётной краснозобой казарки.
Кроме этого, он рассказал, в чем заключается работа инспекторов и какие краснокнижные животные обитают на территории заказника «Березовский».
Затем ребятам показали презентацию животного и растительного мира водно-болотных угодий Югры. А в завершении экологического часа школьники поиграли в пазлы и игры от «ЛЮКАН» села Казым.
Марина Табун