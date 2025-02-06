В Югру приедут спортсмены-ветераны СВО со всей страны страны
Планы по организации Кубка защитников Отечества обсудили 5 февраля на заседании оргкомитета вместе с Министерством спорта РФ, Фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом России, Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
«К подготовке Кубка Защитников Отечества подходим комплексно, всей командой Правительства. Мы понимаем всю масштабность и ответственность стоящей перед нами задачи – создание нового, уникального формата спортивных соревнований для ветеранов специальной военной операции. Югра создает свой, универсальный формат «спортивного общения». В дни соревнований для участников состоятся обширные культурно-досуговые и деловые программы, которые помогут им ближе познакомиться с многообразием и возможностями нашего региона. Привлечем волонтеров для обеспечения комфортного участия ветеранов и эффективной организации всероссийских соревнований», - отметил губернатор.