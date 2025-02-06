В Госдуме рассказали об имеющих право на две пенсии категориях граждан
В России есть категории граждан, имеющие право на две пенсии в 2025 году.
Согласно федеральному законодательству, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на пенсию, но отдельные категории граждан могут получать две пенсии одновременно.
Как пишет «Татар-информ» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб, право на одновременное получение двух пенсий, допустим, государственной по инвалидности и страховой по старости, имеют участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, жители блокадного Ленинграда.
Кроме того, право получать две пенсии имеют родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших или умерших при прохождении военной службы или вследствие военной травмы после увольнения с военной службы.
Ещё несколько категорий — это вдовы военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы по призыву или вследствие военной травмы; нетрудоспособные члены семьи, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; а также члены семей погибших, умерших граждан из числа космонавтов.