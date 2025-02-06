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В Югре офицер Росгвардии вошел в состав оргкомитета одной из первых в стране образовательных программ для участников СВО

06.02.2025

Заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре  подполковник Михаил Тремасов принял участие в заседании оргкомитета по запуску региональной образовательной программы «Герои Югры», состоявшейся под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука. Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Проект направлен на адаптацию и развитие умений и навыков ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции, необходимых для профессиональной деятельности в структурах органов власти и местного самоуправления.  Уже более 470 югорчан выразили желание стать участниками программы.  

В рамках проекта Правительством региона разработаны специализированные образовательные программы для повышения навыков и компетенций.    

«Образовательный проект «Герои Югры» – это еще одна возможность формирования кадрового резерва участников СВО, которые сегодня имеют большой опыт военной службы», – подчеркнул важность мероприятия начальник Управления Росгвардии по ХМАО –– Югре полковник полиции Евгений Симаков.

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

06.02.2025

06.02.2025