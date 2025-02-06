Оленеводы Югры соберутся на конкурс профмастерства

В Югре началась подготовка к «Лыжне России». Уже в эту субботу для любителей лыжных гонок откроется 21 югорская трасса. Участвовать может каждый - от любителя до олимпийского чемпиона. В ханты-мансийском Центре зимних видов спорта с сегодняшнего дня подготавливают локацию.