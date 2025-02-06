Оленеводы Югры соберутся на конкурс профмастерства
Ханты-Мансийск в десятый раз станет местом проведения Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры. Мероприятие пройдет 28 февраля - 1 марта на площадке Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.
28 февраля лучшие представители оленеводческих районов Югры будут соревноваться в знании теории в области оленеводства. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, о методах их содержания и разведения. В самой зрелищной части Конкурса, которая пройдет 1 марта, югорские оленеводы продемонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье. Для этого будут организованы: метание тынзяна (аркана) на хорей, гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах за оленем, гонки на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана. Кроме того, для женщин пройдут конкурсы по укладке и перевозке дров на нарте, по снаряжению и разборке оленьей упряжи.
Победители будут названы в номинациях «Абсолютный чемпион» и «Чемпион многоборья» как среди мужчин, так и среди женщин, а также «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «За лучшие производственные показатели». В рамках мероприятия состоятся конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая национальная кухня», «Лучший традиционный костюм семьи».
1 марта Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом. Здесь будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой будут представлены сувениры ручной работы, национальная обувь и одежда, в ассортименте местные дикоросы, рыбные и мясные деликатесы, продукция оленеводческих хозяйств. Гостей и болельщиков состязаний ждёт культурно-развлекательная программа, катание на оленьих упряжках, работа ремесленных мастерских и многое другое.
Церемония открытия состоится 1 марта в 11:00.
Приглашаем всех на уникальный культурно-спортивный праздник народов Севера Югры 1 марта 2025 года с 10.00 до 18.00
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д.15, Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.
Вход свободный.
Информация департамента недропользования и природных ресурсов Югры
фото из архива редакции