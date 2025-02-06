Участников «Лыжни России» в Ханты-Мансийске будут угощать ухой
В Югре началась подготовка к «Лыжне России». Уже в эту субботу для любителей лыжных гонок откроется 21 югорская трасса. Участвовать может каждый - от любителя до олимпийского чемпиона. В ханты-мансийском Центре зимних видов спорта с сегодняшнего дня подготавливают локацию. К слову, специальной подготовки самих трасс - не будет. Дистанции традиционные, а сама лыжня уже давно накатана.
8 февраля с 10 до 12 часов пройдёт регистрация участников, а в 13 часов начнётся масс-старт на 1,5 километра. Также любители смогут попробовать покорить трассу 500 метров на хантыйских камусных лыжах со специальной вставкой из меха.
Начальник управления АУ «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин: «Дистанции у нас традиционные, только будут у нас обрезаться. Таких оттепелей, как в других регионах - у нас нет. Бояться нечего, так что думаю, что всё состоится у нас. Приедут ребята из дальних стойбищ, Будут возводить три чума в районе штрафного круга. Два чума будут предоставлены под выставку национальных изделий, а в одном чуме будут бесплатно угощать ухой».
Напомним, что в этом году зарегистрироваться для участия в гонке можно только через портал госуслуги до 7 февраля.
Информация ТВ «Югра»
фото из архива редакции