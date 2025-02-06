Открытие мастерских по женским и мужским традиционным народным художественным промыслам обских угров «Создаем и играем вместе»
Центр народных художественных промыслов и ремесел Югры приглашает на открытие мастерских по женским и мужским традиционным народным художественным промыслам обских угров, которое состоится 9 февраля 2025 г. в 12.00 ч.
В программе мероприятия запланировано знакомство с именитыми мастерами – Галиной Сергеевной Молдановой и Анатолием Васильевичем Вадичуповым, мастерство которых постоянно подтверждается на различных конкурсах и выставках, а также высоко оцепеневается специалистами и экспертами в области народных художественных промыслов.
Под руководством наставников каждый гость сможет попробовать изготовить самостоятельно традиционное изделие народов ханты и манси: куклу-закрутку северных хантов или палочки из дерева для мансийской игры Туслы. Также все желающие смогу посостязаться в игре Туслы/Щоӆ, посмотреть этнографические ролики, посвященные традиционным народным промыслам хантов и манси, попить горячий чай с ватрушками.