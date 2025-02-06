Правительство Югры продлило действие одной из мер поддержки для семей участников СВО
Правительство Югры утвердило ряд мер по поддержке семей участников специальной военной операции. Одним из постановлений установлено первоочередное право на получение социальной выплаты молодым семьям, в которых есть участники СВО.
Продлевается до 1 сентября 2027 года действие дополнительной меры поддержки на приобретение жилых помещений за счет средств автономного округа ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, тем же постановлением расширено направление использования единой субсидии на формирование жилищных фондов для привлечения специалистов в Арктическую зону РФ.
«На встрече с семьями военнослужащих говорили о необходимости постоянного сопровождения, патронажа наших бойцов. Вносим изменения в структуру Агентства социального благополучия населения, вводим в нее специалистов, отвечающих за межведомственное сопровождение участников специальной военной операции и их семей», – прокомментировал губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона напомнил, что меры поддержки, которые есть в том числе на федеральном и региональном уровнях, обсуждались на встречах с главами муниципалитетов. Один из инструментов – Арктическая ипотека, создание условий не только для развития бизнеса, но и привлечения специалистов, сохранение кадров на территории.