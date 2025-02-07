Литературную встречу в память 85-летия Микуля Шульгина музей «Торум Маа» будет транслировать онлайн
Литературная гостиная «Я не перестану восторгаться, воспевать любимый Север мой», посвященная 85-летию хантыйского поэта Микуля Шульгина ждет гостей 7 февраля в 15:00 в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова.
О событии сообщает этнографический музей «Торум Маа». Организаторы отмечают, что поэт Микуль (Иван) Иванович Шульгин (1940-2007) стал первым профессиональным поэтом среди литераторов народа ханты, был первым принят в Союз писателей СССР (1971).
Многие северяне и только знакомы со стихами из его сборников: «Мави Ас» («Медовая Обь», 1962), «Тови Ар» («Песня весны», 1971) на хантыйском языке, «Благодарность» (1975) на русском языке и другими. В своем творчестве поэт опирался и на народную поэзию коренных народов Севера, рассказывая о своем народе и его истории, и на богатую русскую, европейскую культуру. Микуль Шульгин – один из первых поэтов, который переводил на хантыйский язык произведения Александра Сергеевича Пушкина. Благодаря ему дети ханты начали читать сказки А. Пушкина и П. Ершова на родном языке.
В творческом багаже поэта самые разноплановые произведения: и эпический «Макар Осьмаров», и озорная «Медвежья пляска», и виртуозный «Северный олень».
На встречу в литературной гостиной «Я не перестану восторгаться, воспевать любимый Север мой» придут почитатели творчества поэта, родные и друзья Микуля Шульгина. Музей приглашает всех любителей поэзии 7 февраля 2025 года в 15:00 по адресу: ул. Комсомольская, 30 (12+). А также на странице музея во «ВКонтакте» будет организована прямая трансляция встречи.
Телефон для информации +7(3467)35-34-23.