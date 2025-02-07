В Ханты-Мансийске открывается выставка «Народное искусство вне времени»
7 февраля в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева открывается выставка «Народное искусство вне времени».
На выставке будут представлены ремесленные изделия, выполненные в разнообразных техниках. Гости музея познакомятся с гжельской, городецкой, палехской, хохломской и другими видами росписей. В экспозиции: расписная посуда, куклы и игрушки, декоративные панно.
Посетителям презентуют уникальные направления народных художественных промыслов разных регионов России из коллекции музея. Сотрудники музея расскажут о каждом виде искусства подробно:
«Гжель с ее графическими рисунками – гордость российской индустрии в сфере народных художественных промыслов. «Рассказывающие» композиции с городецкой росписью, где основа изображения – самобытные, праздничные, по мотивам русских сказок сюжетные сценки. Миниатюрная живопись на лаковых изделиях из папье-маше, это – палехская роспись. Ее особенность в том, что художники изображают не орнаменты или отдельные фигуры, а прорисовывают цельные сюжетные композиции в миниатюре: мотивы русских сказок, былин, песен, народного быта, литературных произведений, в частности А.С. Пушкина».
Посетители прочувствуют эмоции хохломы – росписи, богатой золотом. Хохлома имеет бесконечные варианты орнаментальных композиций, неординарную стилизацию цветов, листьев, птиц. Природа родной русской земли преподносится мастерами хохломской росписи райским уголком, где могут присутствовать также фантастические птицы или рыбы.
«Задачи выставки заключаются в популяризации музейных предметов и коллекций, знакомстве зрителей с народным искусством, проведении творческих занятий для школьников и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Выставка обещает стать источником вдохновения для всех, кто интересуется культурным наследием России», – говорит Юлия Стремилова, зав. филиалом Дома-музея народного художника СССР В.А. Игошева.
Посетители смогут увидеть и другие направления народного искусства, такие как художественная обработка бересты, лозоплетение, лоскутное шитье, вышивка и др.
Выставка откроется 7 февраля в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева –филиале Государственного художественного музея Ханты-Мансийска по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7.
Выставка будет работать до 31 января 2026 года.