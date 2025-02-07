День российской науки отметят в Художественном музее Югры
Государственный художественный музей Югры приглашает хантымансийцев и гостей города на День науки.
Сотрудники музея подготовили просветительскую программу «Портрет в русском искусстве», приуроченную к этому празднику.
Программа начнется в полдень 8 февраля. Экскурсоводы расскажут о том, как связана наука и живопись.
«Открытия в области химии, физики, оптики и даже биологии во все времена влияли на развитие изобразительного искусства. Одним из знаковых и основных жанров которого является портрет. Наша программа - это уникальная возможность погрузиться в мир русской живописи через призму портретного жанра», – рассказали в самом художественном музее Югры.
Посетители смогут насладиться образовательным фильмом «Русский портрет в коллекции Русского музея», который представит яркие примеры искусства и расскажет о значении портрета в истории русской культуры. Этот фильм, доступный в медиатеке виртуального филиала Русского музея, обеспечит зрителям глубокое понимание эволюции портрета как жанра.
Вторая часть программы — тематическая экскурсия, сознательно посвященная портрету, где вы сможете познакомиться с произведениями из коллекции Государственного художественного музея. Профессиональный экскурсовод проведет вас сквозь эпохи и стили, освещая особенности и нюансы портретной живописи.
Стоимость билета составляет 250 рублей для взрослых и 125 рублей для детей.
Программа доступна по Пушкинской карте, что делает ее ещё более доступной для широкого круга зрителей.
Приглашаем вас открыть для себя величие русского портрета!
Мероприятие состоится 8 февраля (суббота) в 12.00, по адресу: ул. Мира, 2А.