Подвиг Сталинграда
В России 2 февраля отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Мероприятие, посвященное этой важной дате, состоялось 6 февраля в п.г.т. Березово. МАУ «Березовский районный дом культуры» для учеников 3 «Б» класса провел патриотический час «Подвиг Сталинграда».
Ребятам рассказали о подвиге сталинградцев. Потерпев поражение под Москвой, Гитлер приказал своим генералам летом 1942 года прорваться к Волге и захватить Сталинград (ныне Волгоград). Перебросив на южное направление 90 дивизий, фашистские генералы в середине 1942 года прорвали оборону нашего Юго-Западного фронта и двинулись к Сталинграду.
Наступление на Сталинград началось с воздуха. Фашистские бомбардировщики накрыли город «ковром» из бомб. В городе, где жили 450 тысяч человек, не уцелело почти ни одного здания! Тысячи простых горожан погибли от этого страшного удара с неба, и, казалось, что превращённый в руины город больше не сможет противостоять захватчикам. Но это было совсем не так. В городских развалинах именно наши меткие стрелки-снайперы наносили самый страшный урон врагу. Известно, что снайпер Василий Зайцев лично уничтожил 225 фашистов.
Бои в городе растянулись почти на полгода. Советские солдаты сражались за каждый дом и даже за каждый этаж! На знаменитом Сталинградском тракторном заводе фашисты уже врывались в цеха, но рабочие и под пулями не прекращали ремонтировать танки и даже сами бросались в бой, помогая нашим бойцам.
На мероприятие были приглашены волонтеры серебряного возраста, пенсионеры-медики. Председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Берёзовского района Валентина Андреевна Решетникова рассказала о героях-земляках, воевавших в Сталинграде. Она поделилась информацией о санинструкторе, младшем лейтенанте, коммунистке Таисьи Алексеевне Гавриной (Сургутсковой).
– Таисья Алексеевна родилась в селе Реполово, недалеко от Ханты-Мансийска, окончила школу, затем Ханты-Мансийскую ФАШ, – рассказала Валентина Андреевна. – В 1941 году её направили в Омск, готовить одно из зданий в городе под госпиталь, затем оттуда на фронт в район Сталинграда. После она работала в эвакуационном госпитале старшей медицинской сестрой, вывозила раненных в госпитали.
Была демобилизована в 1945 году. Вернулась в Ханты-Мансийск, работала в яслях медсестрой, старшей медсестрой, затем заведующей. В 1964 году вместе с мужем приехали (по распоряжению окрсовета депутатов) в Берёзово. Таисья Алексеевна работала в СЭС, а с 1965 по 1970 годы – старшей сестрой Берёзовской больницы. В 1970 году семья вернулась в Ханты-Мансийск. Таисьи Алексеевны не стало в 2009 году.
Также на встречу со школьниками пришёл участник специальной военной операции Роман Табун. Молодой человек нес службу в составе добровольческого формирования «Барас 10». Он показал ребятам военную амуницию современного солдата. Дал примерять детям бронежилет, показал, как выглядит рация и рассказал, что лежит в аптечке, которая нужна для оказания первой медицинской помощи.
Волонтёры серебряного возраста Валентина Филипповна Савельева и Вера Михайловна Рубахова рассказали о том, какую гуманитарную помощь они оказывают участникам СВО и мирным жителям ЛНР.
Дети в ответ отблагодарили гостей небольшими подарками, сделанными своими руками.
Марина Табун