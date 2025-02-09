В Сургутском районе откроется 14 пунктов для сдачи ЕГЭ родителями в рамках федеральной акции
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 28 февраля стартует в Сургутском районе. Единый государственный экзамен организуют по «Математике» (базовый уровень) для представителей родительской, студенческой общественности, средств массовой информации, общественных и политических организаций городских и сельских поселений. Продолжительность демонстрационного экзамена составит не менее 30 минут, реальная продолжительности ЕГЭ по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) составляет три часа.
– Желающих проверить свои знания, пройти процедуру ГИА из числа родителей, общественности и иных деятелей на территории Сургутского всегда много. Большинство участников акции – это родители будущих выпускников. В 2024 году в акции приняли участие 149 человек, из них 110 родителей. На таких экзаменах родители или представители общественности получают возможность испытать на себе всю важность каждого этапа процедуры ГИА, от момента прохождения рамки до момента проверки работ экспертной комиссией, – рассказала начальник отдела организации общего образования администрации Сургутского района Елена Таркова.
Попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ могут все жители, в том числе и представители общественности, главы и исполняющие обязанности глав поселений, заместители глав поселений и депутаты, иные представители органов местного самоуправления. Так в 2023 году в деревне Сайгатина принял участие в ЕГЭ настоятель прихода храма в честь святых мучеников Флора и Лавра иерей Даниил Долгушин.
– В день проведения демонстрационного ЕГЭ обстановка в пунктах проведения экзаменов максимально приближена к условиям реального экзамена. Единственное отличие это, то что количество вопросов в контрольных измерительных материалах для родителей меньше, чем для выпускников. Уходя, участники экзамена высказывают слова благодарности организаторам за предоставленную возможность увидеть ЕГЭ изнутри. Очень надеемся, что полученный опыт поможет создать правильную атмосферу в семье в сложный и волнительный период государственной итоговой аттестации их детей, – добавила начальник отдела организации общего образования администрации Сургутского района Елена Таркова.
По окончании экзамена руководители пунктов проведения экзаменов, члены ГЭК, школьные координаторы отвечают на вопросы, которые больше всего волнуют родителей. Приглашаем принять участие в сдаче экзамена!
Полный список пунктов проведения экзаменов
№ п/п
Наименование ОО
Номер ППЭ
Дата
проведения Акции
1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»
ППЭ 301
28.02.2025
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барсовская средняя общеобразовательная школа №1»
ППЭ 302
28.02.2025
3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1»
ППЭ 303
28.02.2025
4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя общеобразовательная школа №1»
ППЭ 304
28.02.2025
5
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
ППЭ 306
28.02.2025
6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа №4»
ППЭ 307
28.02.2025
7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Локосовская средняя общеобразовательная школа-детский сад им. З.Т. Скутина»
ППЭ 811
28.02.2025
8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная школа»
ППЭ 812
28.02.2025
9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа»
ППЭ 813
28.02.2025
10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» филиал «Сытоминская средняя школа»
ППЭ 814
28.02.2025
11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа»
ППЭ 816
28.02.2025
12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа»
ППЭ 818
28.02.2025
13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
ППЭ 3008
28.02.2025
14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Королькова»
ППЭ 3009
28.02.2025