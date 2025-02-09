Руслан Кухарук поздравил с профессиональным праздником работников гражданской авиации
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил работников гражданской авиации региона с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд пилотов, бортпроводников, технический персонал и всех тех, кто обеспечивает безопасные перелеты для югорчан и гостей региона.
Напомним, праздник приурочен к дате возникновения воздушного флота — 9 февраля 1923 года. Он был установлен указом президента России №98 от 9 февраля 2013 года.
«В нашем округе воздушный транспорт – это не просто удобство, а настоящая необходимость», — подчеркнул губернатор Югры, отметив, что в автономном округе — девять аэропортов, включая три международных, две посадочные и 75 вертолетных площадок.
«Благодаря этому мы поддерживаем связь с удаленными населенными пунктами и развиваем экономику»,— сказал Руслан Кухарук.
Губернатор Югры напомнил, что держит на контроле поручение об увеличении числа субсидированных рейсов, а с начала года по запросам жителей был расширен более чем в три раза перечень льготных маршрутов из Ханты-Мансийска, Урая, Когалыма, Кондинского, Советского, Нягани, Березово, Игрима и Белоярского в Тюмень.
«В перспективе – открытие воздушного моста между Югрой и Ямалом. Также улучшаем инфраструктуру: ведутся работы по модернизации аэропорта в Нижневартовске, выполняется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово. Благодарю всех, кто причастен к успехам гражданской авиации Югры. С праздником! Пусть небо будет ясным, а полеты – безопасными!» — отметил глава региона.