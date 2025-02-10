Межшкольная конференция объединила исследователей
В уютных стенах детской школы искусств посёлка Берёзова, 7 февраля стартовала VII музейная школьная научно-практическая конференция "На горных ветрах времени".
Это событие собрало участников из разных уголков, включая Саранпауль, Сосьву, Берёзово, Игрим, Ванзетур, Ханты-Мансийск и посёлка Советский Ленинградской области.
Организаторы конференции: Берёзовский районный архив и Саранпаульский краеведческий музей подготовили насыщенную программу. Участникам предстояло познакомиться с 31 исследовательской работой.
С приветственными словами к участникам обратились заместитель главы района Ирина Чечеткина, председатель Думы Берёзовского района Зульфия Канева, директор Берёзовского районного краеведческого музея Алёна Леонова, заведующая архивным отделом администрации района Ольга Шаповалова и краевед, главный методист государственного архива Югры Лидия Завьялова. Их вдохновляющие слова задали тон мероприятию, подчеркивая важность сохранения исторической памяти и активного участия молодёжи в научных исследованиях.
Эта конференция — площадка для обмена не только знаниями и опытом, но и возможность для участников наладить новые связи и вдохновиться идеями друг друга.
После торжественного открытия межшкольной научно-практической конференции в Берёзовской школе искусств участники и гости с интересом погрузились в мир научных исследований, слушая доклады, которые представляли юные экспериментаторы и краеведы района. Каждый выступающий делился своими открытиями и идеями, вызывая живой отклик среди слушателей.
Параллельно с основной работой конференции, гости района имели уникальную возможность познакомиться с выставкой Берёзовского краеведческого музея под названием «Традиционные музыкальные инструменты народов Севера». Экспонаты, бережно собранные и представленные на выставке, погружали посетителей в мир культуры и традиций коренных народов, вызывая восхищение и интерес.
Вечернее время было посвящено увлекательной экскурсии в Берёзовский районный краеведческий музей, где участники смогли узнать больше о богатой истории региона. Завершилось мероприятие практическим занятием Лидии Завьяловой, гостя из окружной столицы, на тему «Генеалогическая информация как источник воссоздания семьи». Это занятие стало настоящим открытием для многих, ведь оно дало возможность глубже понять свои корни и историю своей семьи.
Второй день VII музейной межшкольной научно-практической конференции «На горных ветрах времени…» оказался не менее насыщенным и плодотворным, чем первый. Гости и участники с интересом заслушали остальные доклады, которые открыли новые горизонты знаний и вдохновения.
Утро началось с впечатляющего выступления краеведа района Валентины Фарносовой, которая представила доклад под названием «Защитники Отечества Рогалевы». Затем слово было предоставлено представителям Сосьвинской территории, которые поделились своими исследованиями о людях, посвятивших свою жизнь малой Родине.
По завершении докладов состоялось торжественное закрытие мероприятия. Торжество началось с выступления талантливых музыкантов из Берёзовской школы искусств, которые подарили всем минуты наслаждения живой музыкой, создавая тёплую и уютную атмосферу.
Каждый докладчик конференции получил сертификат об участии, а те, кто приложил усилия к организации мероприятия, были награждены заслуженными благодарностями от организаторов. Завершилась конференция общей фотографией, а также обменом контактами для дальнейшего сотрудничества и укрепления дружеских связей.
Конференция «На горных ветрах времени…» стала венцом дружбы для всех тех, кто ещё не знал друг друга. Она подарила возможность не только обменяться знаниями, но и завести новые знакомства, которые, безусловно, приведут к плодотворной работе в будущем.
Анна Ларионова