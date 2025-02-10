В Яндекс Переводчике стал доступен коми язык!
Дом народов России и Яндекс (https://t.me/yandex) при поддержке ФАДН России (https://t.me/fadnrf) продолжают работу по цифровизации родных языков.
Теперь пользователям сервиса «Яндекс Переводчик» доступны татарский, башкирский, чувашский, марийский (горный и луговой), осетинский, удмуртский, якутский и коми языки.
В 2024 году с помощью нейросетевых технологий был улучшен перевод для марийского языка. Также внедряются технологии синтеза и распознавания речи для разных языков народов России.
Главным партнёром проекта в Коми стал республиканский Дом дружбы народов.
Его сотрудники помогли со сбором данных для обучения нейросети - более 100 тыс. предложений на коми языке с переводом на русский.