В Югре пройдёт юбилейный конкурс профмастерства среди оленеводов
В Ханты-Мансийске полным ходом идёт подготовка к X Конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры. Мероприятие пройдёт 1 марта 2025 года в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.
В соревнованиях примут участие оленеводы из пяти муниципалитетов: Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. В дополнительных конкурсах также примут участие представители Нефтеюганского района.
В этом году конкурс приурочен к Году защитника Отечества в России, Году исторического наследия в Югре и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1 марта югорские оленеводы продемонстрируют своё мастерство в спортивном многоборье. Для этого будут организованы: метание тынзяна (аркана) на хорей, гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах за оленем, гонки на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана. Кроме того, для женщин пройдут конкурсы по укладке и перевозке дров на нарте, по снаряжению и разборке оленьей упряжи.
Победители будут названы в номинациях «Абсолютный чемпион» и «Чемпион многоборья» как среди мужчин, так и среди женщин, а также «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «За лучшие производственные показатели». В рамках мероприятия состоятся дополнительные конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая национальная кухня», «Лучший традиционный костюм семьи».
Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом.
На площадке мероприятия состоится фотовыставка «Оленеводы в лицах». В экспозиции будет представлено около 30 репортажных снимков, сделанных в разные годы проведения конкурса.
На ярмарке югорских предпринимателей гости праздника смогут приобрести сувениры ручной работы, национальную обувь и одежду, а также местные дикоросы, рыбные и мясные деликатесы, продукцию оленеводческих хозяйств.
Гостей и болельщиков состязаний ждёт культурно-развлекательная программа, катание на оленьих упряжках, работа ремесленных мастерских и многое другое.
Церемония открытия состоится 1 марта в 11:00.
Приглашаем всех на уникальный культурно-спортивный праздник народов Севера Югры 1 марта с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 24, Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Вход свободный.