Росгвардия рассказала журналистам о процессе передачи оружия на СВО
В Ханты-Мансийске офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в цикле телеэфиров на окружном телеканале «Югра», посвященных передаче оружия на территорию проведения специальной военной операции.
Заместитель начальника Управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства полковник полиции Михаил Клепалов принял участие в авторской рубрике «Росгвардия сегодня» утренней программы «С 7 до 10», где проинформировал телезрителей автономного округа о том, что военнослужащие и сотрудники теруправления передали на территорию проведения специальной военной операции более 700 единиц гладкоствольного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Кроме этого, офицер Росгвардии сообщил жителям автономного округа, что для упрощения подачи населением обращений разработан сервис подачи уведомлений о добровольной передаче оружия в зону проведения специальной военной операции на официальном сайте Росгвардии. Более 300 единиц гладкоствольного оружия югорчане добровольно пожертвовали на СВО, в том числе и через сервис подачи уведомлений на сайте Росгвардии.
На эту же тему Росгвардия при содействии окружного телеканала подготовила авторскую программу «Югра – территория безопасности. Росгвардия».