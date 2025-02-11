Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в конкурсе на лучшую праздничную тематическую открытку «КАР-КАРД»
Являешься художником или фотографом? Интересуешься самобытной культурой обских угров?
Окружной Дом народного творчества предлагает брать кисти, краски или фотоаппарат и участвовать в конкурсе на лучшую праздничную тематическую открытку «КАР-КАРД».
Возможно, именно ваша работа украсит серию почтовых открыток, изготовленных специально для самого почитаемого традиционного праздника ханты и манси – Вороньего дня.
Работы принимаются в двух номинациях:
- Рисованная открытка (формат 100х150 мм), выполненная в любой технике исполнения (акварель, гуашь, акрил, маркеры, компьютерная графика, смешанная техника);
- Фотооткрытка (jpeg, формат 100x150 мм).
Главный критерий оценки: соответствие тематике Окружного фольклорного праздника коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
Обращаем Ваше внимание, что участие в конкурсе индивидуальное.
Ждем Ваши заявки до 20 марта 2025 года по ссылке: https://clck.ru/3GEVPh .
Весенние «весточки» будут отправлены гостями праздника родным и близким в разные уголки нашей многонациональной страны.
Подробная информация в Положении и по телефону организаторов: 8 (3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.