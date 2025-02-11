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Для слабовидящих

В Тюмени стартует образовательный проект о Великой Отечественной войне

11.02.2025

В рамках ежегодной патриотической кампании «Мы помним», которая проводится «Молодой Гвардией» уже более 15 лет, в Тюмени стартует новый образовательный проект — «Модель историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны».

Проект позволит погрузиться в историческую атмосферу крупнейших международных переговоров. В ходе мероприятия участники выступят в роли представителей делегаций СССР, США, Великобритании и других стран, чтобы обсудить ключевые решения, принимавшиеся на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях.

«Этот год — юбилейный в Победе в Великой Отечественной войне. Нам важно задействовать в кампании как можно больше студентов, которые будут понимать и детально разбираться в истории, чтобы в дальнейшем они могли делиться своими знаниями с будущими поколениями», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.

«Мы стремимся сделать историю более понятной для молодежи. Такой формат позволяет участникам не просто изучать факты, но и почувствовать себя на месте тех, кто принимал важнейшие решения в истории человечества. Это не только образовательный процесс, но и мощный инструмент для формирования у молодежи чувства ответственности за будущее и понимания ценности мирного диалога», — сказала руководитель проекта Гюнель Бахышова.

Основные требования к участникам:

• Возраст от 18 до 35 лет;

• Студенты 1–4 курсов вузов Тюмени (включая студентов по обмену);

• Знание английского языка на уровне A2–B1.

Регистрация на проект открыта до 1 марта 2024 года, а старт мероприятия запланирован на 6 марта.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и направлен на развитие патриотического воспитания, углубление знаний о событиях Второй мировой войны, а также развитие навыков переговоров и критического мышления у молодых людей.

Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/679608a3505690ed03689705/

11.02.2025

11.02.2025