В Тюмени стартует образовательный проект о Великой Отечественной войне
В рамках ежегодной патриотической кампании «Мы помним», которая проводится «Молодой Гвардией» уже более 15 лет, в Тюмени стартует новый образовательный проект — «Модель историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны».
Проект позволит погрузиться в историческую атмосферу крупнейших международных переговоров. В ходе мероприятия участники выступят в роли представителей делегаций СССР, США, Великобритании и других стран, чтобы обсудить ключевые решения, принимавшиеся на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях.
«Этот год — юбилейный в Победе в Великой Отечественной войне. Нам важно задействовать в кампании как можно больше студентов, которые будут понимать и детально разбираться в истории, чтобы в дальнейшем они могли делиться своими знаниями с будущими поколениями», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
«Мы стремимся сделать историю более понятной для молодежи. Такой формат позволяет участникам не просто изучать факты, но и почувствовать себя на месте тех, кто принимал важнейшие решения в истории человечества. Это не только образовательный процесс, но и мощный инструмент для формирования у молодежи чувства ответственности за будущее и понимания ценности мирного диалога», — сказала руководитель проекта Гюнель Бахышова.
Основные требования к участникам:
• Возраст от 18 до 35 лет;
• Студенты 1–4 курсов вузов Тюмени (включая студентов по обмену);
• Знание английского языка на уровне A2–B1.
Регистрация на проект открыта до 1 марта 2024 года, а старт мероприятия запланирован на 6 марта.
Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и направлен на развитие патриотического воспитания, углубление знаний о событиях Второй мировой войны, а также развитие навыков переговоров и критического мышления у молодых людей.
Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/679608a3505690ed03689705/