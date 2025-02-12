Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейсы Белоярский – Москва (Жуковский) с 8 марта 2025 года
Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, открыла продажу билетов на прямые рейсы из Белоярского в Москву (Жуковский). Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам, начиная с 8 марта 2025 года, на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 7 000 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).
«Возобновление регулярных рейсов между Белоярским, расположенным в Арктической зоне ХМАО – Югры, и Москвой совпало с Международным женским днем, что придает этому событию особую значимость. Удобное авиасообщение откроет новые возможности для туризма и создаст благоприятные условия для развития деловых связей между регионом и столицей России. Мы рады предложить пассажирам комфорт и надежность путешествий по данному направлению», – комментирует Ростислав Петров, директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн».
Билеты доступны на сайте www.rusline.aero и во всех авиакассах