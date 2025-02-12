Фестиваль «Дух огня» представляет участников конкурсной программы «Твоё кино»
XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске, объявляет участников международной конкурсной программы фильмов для детей и юношества «Твоё кино». В этом году в программе представлены шесть фильмов из Аргентины, Болгарии, Кении, Китая, Колумбии, а также совместного производства Перу и Чили. Это ленты абсолютно разных жанров - от спортивных и социальных драм до приключений и анимационных фэнтези. Возрастной рейтинг всех картин — от 7 до 16 лет.
«Фестиваль «Дух огня» стал неотъемлемой частью культурной жизни Югры, объединяя зрителей и кинематографистов со всего мира. Особое место в рамках проведения «Духа огня» традиционно занимает программа «Твоё кино», которая формирует у подрастающего поколения интерес к искусству, расширяет их кругозор и помогает осознавать значимость традиций и семейных ценностей. В этом году детско-юношеская программа расширит географию, фильмы в рамках программы будут презентованы в нескольких городах Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, дополнительно было принято решение организовать показы в Нягани и Югорске», — отмечает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
В частности, в конкурсе номинированная на «Оскар-2025» в категории «Лучший международный полнометражный фильм» колумбийская драма «Ла Супрема» (La Suprema) о девочке, мечтающей о боксе, которая вместе с жителями своего городка, преодолевая все возникающие препятствия, пытается увидеть чемпионский поединок, в котором участвует ее дядя.
В программе еще одна спортивная драма - китайская лента «Футбол на крыше» (Wu Ding Zu Qiu). Фильм рассказывает о группе девочек-подростков, которые, вопреки устоявшимся нормам, играют в футбол и выбирают для этого ровную крышу одного из зданий своей деревни. У них нет настоящего мяча — вместо него они используют грейпфрут, но это не мешает им бороться за свое право на игру и справедливость. Картина была удостоена национальной кинопремии Китайской Народной Республики «Золотой петух» как лучший детский фильм 2024 года.
Кроме того, зрители увидят эмоциональную драму совместного производства Перу и Чили «Сквозь скалы и облака» (Raíz) о 8-летнем пастухе альпак, который мечтает, чтобы сборная Перу попала на чемпионат мира по футболу в России. Однако его родная деревня оказывается под угрозой исчезновения из-за деятельности горнодобывающей компании. Картина была удостоена специального упоминания жюри на 74-м Берлинском кинофестивале в секции Generation Kplus, посвященной детскому и юношескому кино.
Еще одна картина — «Нави» (NAWI) — номинирована на «Оскар» в этом году от Кении. Это история 13-летней девочки, которая решает бороться за свое будущее и свободу вместо вынужденного брака и отправляется в путешествие, чтобы осуществить свою мечту и поступить в старшую школу.
Также в программе приключенческая комедия из Болгарии «Дело Теслы» (The Tesla Case) о юном изобретателе, вдохновленном идеями Николы Теслы, отправляющемся в летний детский лагерь.
Шестая работа — фильм из Аргентины «Повелительница города сказок» (Dalia y el Libro Rojo). Это анимационное фэнтези о девочке, которая становится частью сказочного мира, чтобы завершить книгу своего отца. Фильм выйдет в российский прокат 3 апреля.
«Программа “Твоё кино” развивается вместе с фестивалем и зрителями Югры. Она не только представляет премьерные фильмы, но и поднимает важные глобальные и локальные темы. Важной частью остается диалог юной аудитории с режиссерами, сценаристами и художниками, в котором рождается обмен идеями и вдохновение. Авторы, которые приезжают из разных уголков земного шара, уезжают из Югры с новыми замыслами, а дети получают уникальную возможность лучше понять искусство кино», — отмечает куратор программы Екатерина Бордачева.
Программа «Твоё кино» способствует знакомству детей и молодежи с мировым кинематографом, воспитывает культурное понимание и обсуждает важные нравственные и социальные вопросы. Фильмы охватывают темы дружбы, ответственности, экологии, семейных ценностей и уважения к традициям разных народов.
Показы и творческие встречи с режиссерами и актерами программы пройдут в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Ханты-Мансийске, Советске, Нягани и Нижневартовске.
В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом почти двадцать лет. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица.
С 2002 года фестиваль проходит при неизменной поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
С 2007 года фестиваль проходит при поддержке «Газпром нефти». Компания ежегодно участвует в формировании культурно-образовательной программы фестиваля и награждает лучший российский фильм в специальной номинации «За сохранение культурных традиций».
Коммуникационный партнер фестиваля – Фонд Росконгресс.