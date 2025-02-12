Школьники и студенты из ХМАО – Югры приняли участие в лекциях ко Дню российской науки
С 3 по 14 февраля по всей стране проходят просветительские мероприятия, посвященные выдающимся научным открытиям и людям, которые их подарили человечеству. Для молодежи Общество «Знание» подготовило цикл встреч, уникальный видеоконтент и викторины.
Так, на площадке Сургутского государственного университета выступил старший преподаватель СурГУ Павел Белоус. Слушателями стали учащиеся и учителя из разных школ региона, а также студенты вуза.
Спикер прочитал лекцию «Ковчег человечества: ресурсы, традиции и ценности России». Ребята узнали о том, как культурно-исторические обычаи формируют общество и влияют на будущее, а также поняли важность сохранения и почитания традиций, которые являются фундаментом цивилизации.
Лектор подчеркнул, что в современном обществе особое значение приобретают такие ключевые ценности, как крепкая семья и патриотизм, формирующие основу нравственного здоровья нации. Кроме того, участники встречи обсудили роль коллективизма, который, по словам спикера, способствует сплочению общества и достижению единых целей.
«Цивилизация, лишенная связи со своими традициями, теряет устойчивость и подвергается разрушению. Чем больше в обществе образованных, просвещенных и знающих историю, культуру и обычаи своего народа людей, тем оно сильнее и благополучнее. Именно такие граждане, обладающие высоким уровнем интеллекта, патриотизма и культурной самоидентификации, являются основой мощного государства», – отметил Павел Белоус.
Также просветительские лекции, приуроченные ко Дню Российской науки, прошли и в других муниципалитетах региона. Так, преподаватель Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Ирина Новокщенова рассказала студентам о главных достижениях ученых в области медицинских наук, а в Югорском государственном университете состоялся лекторий Общества «Знание». Спикерами выступили заместитель директора «Технопарка высоких технологий» по перспективному планированию и проектной деятельности, представитель Фонда содействия инноваций в Югре Игорь Анфалов, эксперт в области интеллектуальных прав Евгений Кушников и начальник управления по перспективному планированию Мария Залевская.
В рамках мероприятия участники обсудили развитие технологического предпринимательства в Югре, социально-экономические аспекты становления креативных индустрий и их роль в формировании личностных и профессиональных качеств студентов, а также оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности как важного этапа на пути коммерциализации инноваций.
Отметим, что следующее мероприятие в рамках совместного лектория Общества «Знание» и «Технопарка высоких технологий» состоится 17 февраля в Урае. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте «Российского общества «Знание».
Кроме того, выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции, среди которых «Мегапрорывы российских ученых», «Химия и цивилизация», «Животные как первые покорители космического пространства», «Энергетика России», «Умные лекарства», «Современная вирусология», «ДНК – важнейшая молекула в нашей жизни» и другие. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.
Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.