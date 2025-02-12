Просто о нефти: СПД поддержала создание интерактивной передвижной выставки о нефти и нефтяниках
В ханты-мансийском Музее геологии, нефти и газа открылась передвижная выставка, посвященная нефтедобыче в Югре. Экспозиция «Просто о нефти» познакомит посетителей с профессиями отрасли, технологиями и ключевыми процессами добычи. Проект поддержала «Салым Петролеум Девелопмент» по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Выставка интерактивная. Уже на входе посетителей встречает бокс с нефтью, чтобы каждый желающий смог к ней прикоснуться. Все желающие смогут попробовать себя в роли оператора добычи при помощи симулятора, рассмотреть нефть в трехсоткратном увеличении, пройти игровой тест на знание жизни нефтяников и сделать фото в тайге. Также экспозиция рассказывает историю этого сырья, показывает области применения и современные методы геологоразведки, бурения и добычи. Посетители узнают, как нефтяники Югры сохраняют природу — в Музее представлены лучшие природоохранные практики добывающих компаний региона.
Экспозиция является продолжением образовательного комплекса Музея геологии, нефти и газа. В течение года она будет показана в музеях Ханты-Мансийска, Тюмени, Сургута и Ноябрьска. Ранее при поддержке СПД на базе музея было создано интерактивное научное пространство «Интеллект центр» и проведен первый в Югре фестиваль технической мысли.
Елена Майер, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:
«Выставка имеет важное просветительское значение — посетители узнают, как устроена нефтедобыча и могут ближе познакомиться с людьми, которые стоят за непростыми процессами на промыслах. На мой взгляд, данная экспозиция несет профориентационный смысл и нацелена на знакомство молодежи с многочисленными профессиями, которые востребованы в современном топливно-энергетическом комплексе».
Михаил Дыков, заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам СПД:
«В рамках реализации программы социальных инвестиций особое внимание СПД уделяет проектам образования и культуры. Уникальная площадка Музея геологии нефти и газа не только хранит историю региона, сведения о технологиях и инновациях отрасли, но и является пространством для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи. В прошлом году при поддержке СПД в Музее прошел первый в регионе фестиваль технической мысли, посвященный естественным наукам. Тогда это мероприятие посетили более 500 юных югорчан. Уверен, что и проект передвижной интерактивной выставки «Просто о нефти» окажется не менее популярным среди посетителей всех возрастов».
Александр Паньков, директор музея геологии, нефти и газа:
«В наши дни мультимедийно-интерактивное направление стало неотъемлемым и востребованным продолжением стационарных выставок и галерей. Название проекта «Просто о нефти» отражает и суть тематического контента, и его подачу: информация подается через легкий визуальный язык и увлекательные игровые форматы. Благодаря участию в проекте нашего многолетнего партнера — компании «Салым Петролеум Девелопмент» — технологические инновации применяются не только в процессе нефтедобычи, но и в сфере образования. Интерактивные экспонаты выставки позволяют посетителям активно участвовать в процессе, что способствует лучшему усвоению информации».
Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»:
«Нефть для Ханты-Мансийска — это нечто большее, чем просто добываемый ресурс. Это неотъемлемая часть образа Югры. И конечно, нефть успела плотно вплестись в местный культурный код. Поэтому открытие выставки «Просто о нефти» в знаковом ханты-мансийском Музее геологии, нефти и газа было лишь вопросом времени. Как понятно из названия, здесь нет профессиональной терминологии, ответов на сложные «узкие» технические вопросы. Эта экспозиция будет понятна и детям, и взрослым, которые хотят больше узнать не только про добычу, но и погрузиться в историю родного края. Мы благодарны Департаменту культуры округа и Музею за возможность об этом рассказать».