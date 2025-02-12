В Югре офицеры Росгвардии приняли участие в церемонии посвящения подшефных школьников в кадеты
В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в подшефной Управлению Росгвардии по ХМАО — Югре школе № 10 города Нижневартовска состоялась церемония посвящения первоклассников в кадеты профильных классов Росгвардии.
Почетными гостями торжественного события стали сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА», межмуниципального отдела вневедомственной охраны, представители региональной общественной организации ХМАО — Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство», департамента образования администрации города и родители учащихся.
Более 30 новоиспеченных нижневартовских кадет перед лицом своих товарищей поклялись соблюдать устав школы и кодекс кадетской чести.
В своем напутствии офицер ОМОН «Сокол-ЮГРА» капитан полиции Андрей С. поздравил учащихся с важным шагом в их жизни и пожелал им с достоинством нести высокое звание и быть примером для сверстников.
Поддержать товарищей прибыли и воспитанники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена». Для будущих защитников Отечества они организовали показательные выступления.
В образовательную программу кадет включены занятия по строевой, огневой и физической подготовке, изучение военной истории и традиций войск правопорядка России.
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