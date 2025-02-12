Активисты «Молодой Гвардии» Тюмени поздравили тружениц тыла с 80-летием Победы
В преддверии 80-летия Великой Победы молодогвардейцы посетили тружениц тыла — Марию Шевелеву и Апполинарию Коновалову, чтобы лично вручить юбилейные медали и выразить благодарность за их вклад в Победу.
Мария Шевелева во время войны работала воспитателем в детском саду, где трудилась по 12 часов в две смены. После окончания войны она продолжила свою деятельность, воспитывая подрастающее поколение. Апполинария Коновалова встретила войну в 11 лет. Она помогала фронту, работая в колхозе и разнося почту.
В рамках адресного поздравления молодогвардейцы исполнили песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», прочитали стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста» и подарили цветы.
«С каждым годом становится все меньше тех, кто пережил страшные события Великой Отечественной войны, кто, не жалея своих сил, приближал Победу, сражаясь с врагом в тылу и на фронте. Сейчас самое главное — успеть их услышать, еще раз сказать спасибо и передать их историю подрастающим поколениям, чтобы они помнили и знали, благодаря кому они живут, какой ценой досталась Победа и почему нельзя допустить повторения этих страшных событий», - сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Проектный менеджер «Молодой Гвардии» Тюмени Ангелина Лупушор подчеркнула: «Адресные поздравления ветеранов всегда наполнены особым трепетом и эмоциями. Сегодня мы исполнили для них песню Булата Окуджавы и прочитали стихотворение Александра Твардовского. Мы рады, что можем сделать их день чуть светлее и радостнее. В ближайшее время мы продолжим поздравлять наших Героев».
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"