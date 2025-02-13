2 341 самозанятых жителей Югры уплатили страховые взносы для формирования будущей пенсии в 2024 году. Зачем это нужно делать?
Самозанятые граждане законодательно освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование. Однако без таких взносов у них не формируется страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые нужны для назначения страховой пенсии по старости.
Чтобы их деятельность была учтена при выходе на пенсию, им следует вступить в добровольные правоотношения для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а затем регулярно их уплачивать. В настоящее время в Югре такой возможностью пользуются 2 341 самозанятых жителей автономного округа.
«Для внесения страховых взносов и формирования будущей пенсии самозанятым необходимо зарегистрироваться в региональном Отделении Социального фонда России, вступив добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно на портале госуслуг, в приложении налоговой службы “Мой налог”, а также в клиентской службе», — рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Размер всех платежей рассчитывается из величины МРОТ. При этом минимальный размер страховых взносов для самозанятых не установлен. Так, при условии уплаты в течение календарного года фиксированного минимального страхового взноса, размер которого в 2024 году составляет 50 798,88 рублей, в страховой стаж будет засчитано 12 месяцев. Такой взнос конвертируется в 1,037 индивидуального пенсионного коэффициента.
Максимальный размер страховых взносов рассчитывается по специальной формуле: 8МРОТ ⋅ 22% ⋅ 12 месяцев = 8 ⋅ 19242 ⋅ 22% ⋅ 12 = 406 391,04 руб. Платеж в таком размере будет преобразован в 8,292 коэффициента.
Если заявление в Отделение СФР по ХМАО – Югре подано не с начала года, то размер взноса определяется пропорционально количеству оставшихся до конца года календарных месяцев. С какой периодичностью платить, можно решить самостоятельно, но важно, чтобы платеж был внесен до 31 декабря.
Следует учитывать, что люди, не сумевшие заработать требуемый стаж и пенсионный коэффициент, теряют право на страховую пенсию по старости. Им назначается социальная пенсия на 5 лет позже пенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.
Если у вас появились вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм
Социальный фонд России по ХМАО- Югре