В России повысили пенсии военным пенсионерам на 9,5%
Депутаты Госдумы в первом чтении и в целом приняли законопроект правительства РФ об индексации военных пенсий на 9,5%. Повышение соответствует уровню фактической инфляции за 2024 год, сообщает tumentoday.ru ссылаясь на сайт российского парламента. Пенсии были проиндексированы на уровень фактической инфляции за 2024 год.
«Индексация будет проведена с 1 января 2025 года. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства дополнительная индексация будет произведена на 4,4%», – цитирует издание сайт Госдумы.
В соответствии с документом, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%. На реализацию положений нового закона из федерального бюджета России дополнительно выделят 56,6 млрд рублей дополнительных бюджетных ассигнований.