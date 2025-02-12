Югра в марте примет форум «Малая родина — сила России»
В Ханты-Мансийске 21-22 марта состоятся региональные дни форума «Малая родина — сила России». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции, которая была посвящена всероссийской премии «Служение» и прошла в пресс-центре ТАСС сегодня, 12 февраля.
«Для нас очень почетно и ответственно быть принимающей стороной, создать условия, чтобы профессионалы со всей страны — те, кто сегодня уделяет внимание сохранению наследия, сохранению нашей истории, культуры — могли поделиться опытом. Здесь в очередной раз приглашаем всех коллег — все, кто работает в муниципальных, региональных органах власти поддержать то направление, которое сегодня является важным для нашей страны. Создадим для этого все условия. Приезжайте к нам в гости — вместе поработать на площадке, которую организует ВАРМСУ», — сказал глава региона во время пресс-конференции.
Отметим, что форум «Малая родина — сила России» в этом году будет работать второй раз. Региональные дни форума, по словам заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева, станут его особенностью. Представители муниципалитетов смогут обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения.