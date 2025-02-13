Научный диктант «Наука во имя Победы» ждет участников из Югры
Первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция призвана привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продемонстрировать решающий вклад советских ученых в Победу в Великой Отечественной войне.
В диктанте уже приняли участие 320 тысяч россиян. Самыми активными регионами по количеству участников стали Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Ставропольский край, Саратовская область, Белгородская область, Чувашская Республика, Костромская область, Кемеровская область, Луганская Народная Республика и Запорожская область.
Пройти диктант может любой желающий на сайте диктант.наука.рф: это онлайн-тест из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться Победы в Великой Отечественной войне. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.
«Мы очень рады, что первый всероссийский научный диктант получил такой отклик. Он проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и, надеюсь, выполнил основную задачу – рассказать молодежи о роли советских ученых в Победе в Великой Отечественной войне», – отметил Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.
Диктант «Наука во имя Победы» входит в число просветительских мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России в 2022–2031 гг.