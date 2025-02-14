Елена Майер присоединилась к благотворительной акции «Дарите книги с любовью»
Заместитель губернатора Югры Елена Майер приняла участие в девятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она передала библиотеке Макеевки 29 книг отечественных и зарубежных авторов.
«Безусловно, книга – это очень ценный и важный подарок, который считался лучшим во все времена. Ведь книги – это целая вселенная, которая сегодня не только расширяет кругозор, но и позволяет изменить самого себя, мир вокруг нас, сделать его чище, радостнее и счастливее. Международный день книгодарения – очень хорошая акция, – говорит Елена Майер. – Таким образом мы помогаем людям формировать культуру чтения. Сегодня я подготовила несколько десятков книг – это отечественная и зарубежная литература. В список вошли, безусловно, авторы Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа».
Среди авторов, выбранных Еленой Майер, – Еремей Айпин, Михаил Рябий, Николай Шамсутдинов, Юрий Вэлла, Наталья Пивоварчик, Дмитрий Мизгулин и Алексей Иванов.
Отметим, что ежегодная благотворительная акция «Дарите книги с любовью» проводится в России с 2017 года. Ее инициаторы – Российская государственная детская библиотека и ассоциация «Растим читателя». За время проведения акции в ней приняли участие 88 регионов страны, было собрано более 1 700 000 книг. В прошлом году в ней приняли участие более 7 500 библиотек.