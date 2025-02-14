Правительство Югры предложило пересмотреть подход к начислению платы за энергоресурсы в северных регионах
Правительство Югры прокомментировало ситуацию со вводом дифференцированных тарифов на электроэнергию, что привело к увеличению финансовой нагрузки на жителей, которые живут в домах, оборудованных электроотопительными установками
Напомним, с 1 января 2025 года в Югре, как и в других регионах России, введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.
«Большое количество обращений о росте платежей за электроэнергию поступило от жителей негазифицированных населенных пунктов, СОТ и дачных кооперативов Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, других муниципалитетов», — отмечается в сообщении.
По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука, который с момента первых обращений жителей в курсе проблемы, правительство региона в январе 2025 года в Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу России направило предложения о необходимости пересмотреть подход к начислению платы за энергоресурсы для северных регионов.
«Считаем необходимым расширить действие сезонных коэффициентов, скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления электроэнергии для жителей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — говорится в сообщении властей Югры
К решению сложившейся ситуации подключен депутат Государственной Думы от Югры, заместитель председателя комитета по энергетике Павел Завальный.
В правительстве Югры отметили, что автономный округ будет добиваться решения этой проблемы — это будет справедливо для жителей Югры, где отопительный сезон длится дольше, чем в других регионах.