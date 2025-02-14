Вниманию граждан и работодателей! В Югре с 01 января 2025 года вырос МРОТ

В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» зарегистрировано более 870 тысяч граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наибольшее количество пользователей – свыше 217 тысяч – это жители г. Сургута, а также г.