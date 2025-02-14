Вниманию граждан и работодателей! В Югре с 01 января 2025 года вырос МРОТ
Федеральным законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) с 1 января 2025 года установлен в сумме 22 440 рублей в месяц.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ и согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 года № 38-П1 работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на МРОТ начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – процентная надбавка).
В этой связи, с 1 января 2025 года в Югре месячная заработная плата работника, при условии, что он полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности) составляет не менее величины (величина зависит от установленного в организации размера районного коэффициента и процентной надбавки работника):
49 368 рублей при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,7 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%);
56 100 рублей (с районным коэффициентом 1,7 и процентной надбавкой - 80%) в организациях Белоярского и Берёзовского районах;
40 392 рубля (с районным коэффициентом 1,3 и процентной надбавкой - 50%) в отдельных организациях Кондинского и Нефтеюганского районов.
Просим учитывать данную информацию при начислении заработной платы и при размещении вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».