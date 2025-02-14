«Подать декларацию по форме 3-НДФЛ и получить налоговый вычет удобно в Личном кабинете налогоплательщика»
В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» зарегистрировано более 870 тысяч граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наибольшее количество пользователей – свыше 217 тысяч – это жители г. Сургута, а также г. Нижневартовска и Нижневартовского района – более 181 тысячи.
Сервис обладает широкими функциональными возможностями и является современным эффективным инструментом взаимодействия с налоговой службой. Именно возможность получать услуги налоговых органов в любом месте и в любое время делает сервис одним из самых востребованных у югорчан.
С учетом проведения декларационной кампании, в ходе которой граждане, обязаны задекларировать доходы, полученные в 2024 году, Управление напоминает, что в Личном кабинете можно комфортно и удобно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. К основным преимуществам данного способа взаимодействия с налоговой службой относятся: отсутствие необходимости личного обращения и финансовых затрат, возможность отслеживания этапов проведения камеральной проверки, формирования заявления на вычет, если декларация подается в связи с заявлением налоговых вычетов.
Еще одним преимуществом использования сервиса является возможность получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке, аналогично инвестиционным и имущественным налоговым вычетам. Источником данных, подтверждающих право на социальный налоговый вычет, служат сведения, представленные в налоговые органы в электронном виде соответствующими образовательными, медицинскими, физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими соответствующие услуги, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами.
В случае наличия права у налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, налоговым органов будет самостоятельно направлено в Личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения.
Управление обращает внимание, что положения в части упрощенного порядка предоставления социальных налоговых вычетов применяются к расходам, начиная с 01.01.2024. Поэтому предзаполненные заявления будут впервые сформированы в 2025 году только по расходам 2024 года, а за предыдущие периоды необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами.