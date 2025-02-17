В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии присоединились к мероприятиям, посвященным Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре приняли участие в патриотических мероприятиях и памятных митингах, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который ежегодно отмечается 15 февраля.
На внеклассных мероприятиях с учащимися образовательных учреждений региона представители ведомства рассказали об истории афганского конфликта, причинах и целях участия в нём СССР.
Отдавая дань уважения россиянам, исполнившим служебный долг за пределами Отечества, офицеры ведомства совместно с представителями ветеранских организаций, законодательной и исполнительной власти минутой молчания почтили память погибших и пропавших без вести соотечественников, после чего возложили цветы к мемориальным комплексам.
Сегодня в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре продолжают служить участники войны в Афганистане.
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