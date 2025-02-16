Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом ДНР
В преддверии годовщины освобождения Авдеевки глава региона Руслан Кухарук вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным посетили этот город. Об этом сообщил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, в настоящее время автономный округ занимается капитальным ремонтом многоквартирного дома в Авдеевке. Губернатор лично познакомился с жильцами дома, в неформальной обстановке обсудил с ним предстоящие ремонтные работы. Здание имеет серьезные повреждения, но из-за его исторической ценности было принято решение о сохранении дома.
«Задача непростая, местами пятиэтажку требуется разобрать почти до самого основания, чтобы возвести новые крепкие стены. Еще до наступления зимних холодов были проведены внеплановые работы по закрытию теплового контура здания и подключению электричества, что позволило обеспечить комфортные условия для жителей в холодный период. В этом году комплексное восстановление дома продолжится», - отметил глава региона в своем посте.
Во время пути из Авдеевки губернатор оценил ремонт дороги Макеевка-Ясиноватая, выполненный югорскими специалистами в 2024 году. В прошлом году было восстановлено дорожное полотно, заменены знаки, установлено 10 остановочных павильонов, проведено освещение, осталось нанести разметку.
«На рабочем совещании с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным и главой Макеевки Владиславом Юрьевичем Ключаровым обсудили реализацию текущих совместных проектов, а также дальнейшие планы по сотрудничеству. Вместе посетили объекты, которые будут восстановлены при поддержке Правительства Югры в этом году. На территории лицея №2 «Престиж» появятся поле для мини-футбола и беговые дорожки. Начаты работы по капитальному ремонту в детском саду №19 – с учетом современных стандартов будут обновлены все помещения, установлено новое оборудование, мебель и проведено благоустройство территории. Также в этом году начнется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Макеевке», - сообщил Руслан Кухарук.
Как считает глава региона, такие поездки дают возможность на месте увидеть результаты работы, пообщаться с населением и услышать их первоочередные запросы.