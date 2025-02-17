В Русскинской прошел фестиваль детей коренных малочисленных народов Севера
Впервые за 3 года в формате живого общения в Сургутском районе прошел фестиваль коренных малочисленных народов Севера.
В местную школу-интернат деревни Русскинской приехали делегации из интернатов Угута и Лямина. Школьники провели несколько дней вместе.
- Мы приехали сюда из Лямина. Нас очень тепло встретили дети, которые здесь проживают. Мы уже и на дискотеке успели побывать. Сейчас номера творческие демонстрируем. Всегда приятно пообщаться с такими же детьми, как и мы, которые проживают в интернате, - поделилась Ульяна Выла.
За это время дети успели познакомиться, побывать на мастер-классах, продемонстрировать на фестивале коллективные творческие номера, посетить достопримечательные места национальной деревни.
- В этом году мы проводим 22 фестиваль. Уникальность его в том, что последние 3 года мы не могли собираться очно и проводили его в режиме онлайн. В этот раз у ребят - уникальная возможность пообщаться, раскрыть свои таланты, презентовать свои спектакли, вокальные возможности, поучаствовать в мастер-классах, привезти и показать то, что было выполнено своими руками и в целом эта площадка для того, чтобы ребята могли общаться, делиться своим опытом работы и знакомиться, - прокомментировала Ольга Кочурова, директор департамента образования администрации Сургутского района.
Проведение мероприятий в Сургутском районе, связанных с культурой национальностей, здесь проживающих, является одной из важнейших задач, которые глава Сургутского района Андрей Трубецкой ставит перед администрацией муниципалитета.
- Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Одно из самых масштабных мероприятий в программе 2025 года – Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Его планируем провести в Русскинской в марте. Еще один знаковый праздник – «День обласа» в Тром-Агане намечен на июль, - отметил Андрей Трубецкой.
Ассимиляция представителей коренных народов с другими национальностями приводит к постепенному исчезновению родного языка и культуры в целом. Организация подобных встреч необходима для подрастающего поколения.
- Молодое поколение из числа коренных малочисленных народов проживают в современных условиях, отличных от традиционного образа жизни. Подростки все меньше погружены в культуру предков. Взрослые обязаны сохранить и передать детям те ценности, которые испокон веков были важны для сохранения самобытности культуры. Язык – наиболее важен для полноценного образования представителей КМНС. Поэтому в наших интернатах мы предлагаем детям изучать родной язык, которым молодые люди зачастую уже не владеют. Такие мероприятия, как фестиваль, демонстрируют ценность национальных традиций подросткам и сохраняют интерес к культуре и обычаям, - добавила Ольга Кочурова.
В рамках Фестиваля было проведено заседание круглого стола «Здоровый ребенок в интернате», на котором взрослые обсудили мероприятия и дальнейшие планы районного социально-образовательного проекта по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, проживающего в интернатах образовательных организаций Сургутского района.
- Дети сохраняют ту культуру, в которой растут. Очень трогательно, что педагоги с особой заботой подходят к национальным элементам, связанным с культурой народов Югры. Сургутский госуниверситет направлен в работе на сохранение многих параметров, которые мы считаем традиционными в нашем округе. Мы проводим исследования, чтобы определить какие особенности существуют в здоровье детей КМНС. Опираясь на эти особенности, мы будем давать рекомендации, какие какие можно применять в образовательных программах, направленные на сохранение здоровья детей. Сбережение и сохранение - это ключевые слова, которые касаются и фестиваля, и здоровья, и культуры в целом, - прокомментировала Ольга Литовченко, доктор биологических наук Сургутского государственного университета, член жюри районного фестиваля детей КМНС.