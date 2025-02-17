Руслан Кухарук наградил бойцов из Югры орденами и медалями
В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику наградил военнослужащих из Ханты-Мансийского автономного округа за самоотверженную работу в зоне специальной военной операции.
«Самое ценное в таких встречах — личное общение. Поблагодарил югорчан за их мужество и отвагу. Сегодня наши земляки с оружием в руках защищают свою Родину, повторяя подвиг дедов и прадедов, которые 80 лет назад одержали Победу над фашизмом. Эта поездка стала возможностью в очередной раз поблагодарить наших героев и поддержать их от лица всех жителей Югры», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Югорчане отмечены медалями «За отвагу», знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медалями Жукова, благодарностью губернатора Югры, другими наградами.
«Наш приоритет — быть рядом с вами, вашими семьями. Это главная задача, которую я транслирую команде правительства Югры и адресую руководству муниципальных образований нашего региона. Продолжим и дальше оказывать необходимую поддержку — не только в рамках своих должностных обязанностей, но и по зову сердца», — сказал, награждая военнослужащих, губернатор Югры.
Бойцы поблагодарили главу региона и всех жителей Югры за поддержку, которая оказывается воинским подразделениям, и задали вопросы, которые беспокоят и их, и семьи: речь шла о возможности улучшения жилищных условий и получения земельных участков.
Губернатор Югры дал поручение проанализировать каждое из поступивших в его адрес обращений и определить, каким образом лучше всего оказать необходимую помощь.
«Мы обсудили не только боевые задачи, но и вопросы, волнующие бойцов. Наша прямая задача и главная обязанность — заботиться о близких военнослужащих. Многие вопросы требуют координации между правительством, муниципалитетами и коммерческими организациями. Мы работаем над системными решениями, которые позволят усилить меры поддержки», — подчеркнул глава региона.