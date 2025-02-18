Трое югорчан получили от регионального Отделения Социального фонда России новые автомобили Lada Granta
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре вручило ключи от новых автомобилей Lada Granta трем жителям региона из Сургута, Нижневартовска и города Советский, пострадавшим на производстве. Эта мера поддержки является частью медицинской, социальной и профессиональной реабилитации данной категории граждан. Транспорт был приобретен за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.
Автомобили как техническое средство реабилитации выдаются в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы совместно с сотрудниками Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре.
«Все автомобили оборудованы адаптированными системами управления с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей новых владельцев, что позволяет им чувствовать себя уверенно за рулем. Для них наличие автомобиля — это возможность оставаться социально и физически активными, а также продолжать трудовую деятельность», — рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Автомобиль выдается один раз в семь лет по заключению бюро медико-социальной экспертизы при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина.
Кроме того, Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре также компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание, возмещает расходы за один капитальный ремонт транспортного средства в течение срока эксплуатации.
Помимо выдачи транспортных средств, региональное Отделение СФР финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, пострадавших на производстве. Им оплачивается протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение. Кроме того, в случае необходимости, пострадавшим предоставляются необходимые технические средства реабилитации.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре