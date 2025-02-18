Марафон «Сила России» в честь Года защитника Отечества продлится до 3 сентября
«Единая Россия» организовала масштабный спортивный марафон, в котором олимпийские чемпионы, титулованные атлеты и спортсмены-любители более полугода будут демонстрировать свои силы и выносливость.
Марафон стартует 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, и завершится 3 сентября – в День окончания Второй мировой войны.
«Наш проект объединил титулованных атлетов, готовых делиться опытом и помочь прививать любовь к спорту. В тренировках принимают участие дети, взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью. Присоединяются к занятиям и наши бойцы спецоперации. В этом году планируем привлекать их, их семьи и близких как можно чаще, ведь спорт – это ещё и отличный способ реабилитации. А для посетителей тренировок – возможность пообщаться с Героями лично. Приглашаем всех присоединиться к нашему марафону», – сказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Всероссийский спортивный марафон «Сила России» состоится уже в четвёртый раз, но в этом году у него есть новое направление: он приурочен к Году защитника Отечества и активно привлечет в свои ряды не только ветеранов, но и инвалидов СВО. У всех желающих будет возможность бесплатно позаниматься спортом вместе с известными российскими тренерами и спортсменами.
«В этом году мы впервые запускаем отдельное направление, посвящённое достижениям спортсменов, чья сила духа вдохновляет. Мы хотим показать, что, столкнувшись с разными вызовами судьбы, получив ранения, можно добиваться выдающихся успехов в спорте. Спорт – это не только возможность сохранять физическую активность и хорошую форму, но и мощный источник вдохновения. Мы верим, что поддержка и единство делают нас сильнее, и именно поэтому объединяем усилия с фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом и некоммерческими организациями, которые с большой ответственностью помогают людям с инвалидностью», – рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
В Югре площадки марафона будут действовать во всех 22 муниципалитетах, ведь активный образ жизни ведут без малого 60% югорчан.
«В городах и посёлках автономного округа запланировано больше сотни мероприятий. Это тренировки с чемпионами, участниками и ветеранами специальной военной операции для подростков и молодёжи. К марафону подключатся атлеты из Центра адаптивного спорта. Запланированы турниры в память о Героях Великой Отечественной войны. Например, в школах Ханты-Мансийска пройдут состязания имени Николая Ивановича Сирина и Юрия Георгиевича Созонова. В настоящее время ведутся переговоры о включении в план мероприятий «Силы России» первого Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта, который пройдёт в Ханты-Мансийске уже в марте этого года», – рассказал председатель Ханты-Мансийского регионального совета сторонников партии Константин Пенчуков.
Уже со старта марафона 20 февраля жители Югры смогут принять участие в массовых катаниях на коньках, забегах, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным и другими видами спорта.
Кроме того, в рамках марафона будет действовать просветительская программа, посвящённая историям тех защитников Отечества, которые, вопреки травмам, добились выдающихся успехов в спорте.
Например, среди таких Героев – участник Великой Отечественной войны, олимпийский чемпион по гимнастике Виктор Чукарин. В честь его подвига запланировано одно из ключевых спортивных мероприятий марафона, организованное при участии заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, гимнаста Никиты Нагорного.
Говоря о знаменитых спортсменах и общественниках, которые присоединились к марафону «Сила России», упомянем таких легендарных атлетов, как Александр Карелин, Александр Легков, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Николай Валуев.
«Идея сторонников «Единой России» объединила в марафон прославленных тренеров, учителей физкультуры, титулованных атлетов и начинающих спортсменов. Марафон «Сила России» предоставил превосходные условия для совместных тренировок, товарищеских матчей и мастер-классов. Уверен, предстоящий этап марафона, проходящий в Год защитников Отечества, откроет новые возможности для продвижения верных ценностей и спортивных ориентиров!» – подчеркнул Герой России, многократный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин.
В числе организаторов всероссийского спортивного события – депутат Госдумы, трёхкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов; первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, чемпионка мира в спринтерском многоборье Светлана Журова; член Высшего совета «Единой России», председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Все желающие могут присоединиться к тем или иным мероприятиям марафона, зарегистрировавшись с 20 февраля на сайте проекта.
Его реализация идет в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика».