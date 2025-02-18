Во время конкурса профмастерства среди оленеводов пройдёт парад праздничных оленьих упряжек
1 марта в Ханты-Мансийске пройдёт X Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры. Жителей и гостей города ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа.
Мероприятие пройдёт на площадке Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. После торжественной церемонии открытия состоится парад – шествие праздничных оленьих упряжек. В нем примут участие 30 сильнейших оленеводов автономного округа. Напомним, что в этом году бороться за Кубок Губернатора Югры приедут оленеводы из Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Представители Нефтеюганского района примут участие в дополнительных конкурсах.
Посетители мероприятия получат возможность прокатиться на оленьей упряжке, а также сделать колоритные снимки с северными оленями, которые являются символом достатка и благополучия у обских угров. Для наиболее активных посетителей подготовлена программа этностартов.
Кроме того, творческие коллективы региона представят для зрителей концертную программу. В течение всего дня будет работать ярмарка югорских предпринимателей.
На фотовыставке «Оленеводы в лицах» посетители увидят самые яркие и эмоциональные репортажные кадры за 10-летний период проведения Конкурса.
Церемония открытия состоится 1 марта в 11:00.
Приглашаем всех на уникальный культурно-спортивный праздник народов Севера Югры 1 марта с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 24, Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Вход свободный.