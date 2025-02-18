Анимационный словарь научит детей говорить на мансийском языке
Инновационный анимационный словарь мансийского языка «Что нам слово говорит» появился благодаря гранту губернатора Югры.
Подробности проекта передает департамент культуры Югры. Создатели креативного продукта – команда Централизованной библиотечной системы Югорска. На воплощение уникального познавательного ресурса инициаторов вдохновила одноименная книга мансийской сказительницы Нины Руковой.
По алгоритму, предложенному писательницей, библиотекарь и художник Яна Саворона подготовила иллюстрации, а «оживил» рисунки видеограф и методист библиотеки Павел Бойко.
Десятиминутный мультипликационный ролик можно посмотреть на странице депкультуры округа во «ВКонтакте».
Авторы словаря приглашают присоединиться к изучению языка всех желающих и советуют не забывать в последний месяц зимы надевать пасс и сахи, чтобы не замёрзнуть!