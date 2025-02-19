Югорчан приглашают принять участие в Международной исторической интеллектуальной онлайн-игре «1 418»
Открыта регистрация на участие в Международной исторической интеллектуальной игре «1 418», организаторами которой выступают Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия». Мероприятие станет пятым, юбилейным событием в рамках серии игр.
Игра «1 418» проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». В 2025 году вопросы будут посвящены основным событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а также стратегическим военным операциям 1945 года и вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Великую Победу. При создании игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы пройдут экспертизу профессионального сообщества историков.
Игра объединит участников не только из России, но и из других стран. Для удобства игроков их разных стран и регионов России в один день пройдёт сращу четыре игры для смежных федеральных округов, а также три игры на иностранных языках: английском, испанском и французском.
Принять участие в игре может любой желающий, но претендовать на подарки смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек включая капитана и прошедшие предварительную регистрацию.
По итогам каждой из семи игр будут определены три лучших команды, которые получат памятные призы от организаторов. Победители определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности и общего минимального времени, затраченного на ответы на вопросы.
Зарегистрироваться на игру и узнать подробности проведения можно на сайте игра-1418.рф.