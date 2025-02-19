Правительство Югры увеличило размер одной из мер материальной поддержки многодетных семей
В Югре увеличен предел среднедушевого дохода семьи при определении права на предоставление единовременного пособия для подготовки ребенка из многодетной семьи к началу учебного года, а также пособия при поступлении ребенка в первый класс.
Решение приняло правительство Югры, одобрив изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Таким образом, реализуется одно из поручений губернатора Югры Руслана Кухарука, которое он озвучил в своем Послании о положении дел и перспективах развития автономного округа в декабре прошлого года.
«Принятые меры направлены на поддержку многодетных семей - тема, на которую обращал внимание президент страны Владимир Путин на заседании Государственного совета, состоявшемся в конце прошлого года», – подчеркнул Руслан Кухарук.
Изменения предусматривают увеличение предела среднедушевого дохода семьи при определении права на предоставление единовременного пособия для подготовки ребенка из многодетной семьи к началу учебного года и единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс школы с полуторной до двухкратной величины прожиточного минимума.
«Это позволит большему количеству семей с детьми получить господдержку за счет увеличения «проходного порога» и в связи с отменой условия о получении единого пособия», – сказал директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.
В результате поправок в закон количество семей, которые смогут воспользоваться этими мерами поддержки, вырастет с 3 200 до 16 600. Единовременное пособие будет предоставляться многодетным семьям вне зависимости от назначения ежемесячного пособия в Фонде пенсионного и социального страхования РФ, отметил губернатор Югры.