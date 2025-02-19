В Югре начинают набор и обучение добровольцев, желающих сопровождать 80-летие Победы
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» приглашает югорчан влиться в ряды добровольцев, которые будут принимать участие в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.
Центры подготовки добровольцев организованы на территории России и иностранных государств. «Волонтеры Победы» будут сопровождать такие крупные патриотические акции, как «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Диктант Победы», «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Сад памяти», «Улицы Героев».
В Центрах подготовки волонтёрского корпуса во всех регионах России и зарубежных странах начался набор для обучения добровольцев для участия в мероприятиях по сохранению исторической памяти В центрах организуют тематические события в формате дней единых действий, образовательные и мотивационные мероприятия совместно с партнёрскими организациями.
Движение «Волонтёры Победы» в настоящее время является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. В рядах Движения – более 900 000 человек из 89 субъектов Российской Федерации и 60 стран мира.
«Волонтёры Победы» помогают ветеранам, благоустраивают памятные и места воинских захоронений, организовывают и проводят международные исторические квесты и акции в формате дней единых действий (например, Международные акции «Письмо Победы», «Георгиевская лента», «Огненные картины войны», «Сад памяти»).
Для того чтобы присоединиться к добровольцам и поучаствовать в крупнейших событиях, зарегистрируйтесь на сайте https://волонтёрыпобеды.рф/. После регистрации аккаунта вам откроется доступ к курсам обучения и мероприятиям корпуса. За участие в разных мероприятиях выдаются сертификаты и начисляются баллы, которые будут составлять ваш персональный рейтинг.
Можно пройти онлайн‑обучение — это уникальная возможность получить новые и полезные навыки, не выходя из дома. Это стоит сделать, чтобы пополнить базу знаний, необходимых для любого добровольца Корпуса.
Найдите центр подготовки волонтёрского корпуса в своём регионе для встреч с единомышленниками и обмена опытом. Опытные наставники поделятся с вами практическими навыками организации крупных мероприятий, расскажут, как заботиться о ветеранах и помогать им, сможете поучаствовать в создании исторического медиаконтента.
Напомним, в 2024 году Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» стало оператором Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
У югорчан есть возможность стать частью крупнейших событий по сохранению исторической памяти.