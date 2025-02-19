Открыта регистрация на образовательный курс «Цифровые компетенции» от круглогодичного молодёжного образовательного центра «ГосСтарт»
19 февраля открылась заявочная кампания на второй поток образовательной программы «Цифровые компетенции». Курс направлен на развитие критического мышления, аналитических способностей и практических умений, позволяющих уверенно ориентироваться в цифровом пространстве и безопасно работать с информацией. Обучение пройдёт в дистанционном формате на протяжении 5 недель. Онлайн трансляции с экспертами будут проходить 3 раза в неделю.
«Наша программа охватывает широкий спектр тем – от основ работы с компьютерными системами и программным обеспечением до более сложных аспектов, таких как кибербезопасность и создание цифрового контента. Это позволит участникам получить целостное представление о цифровом пространстве и развить навыки, востребованные в различных сферах деятельности», – отметила руководитель отдела образовательных программ молодёжного центра «ГосСтарт» Светлана Колесникова.
Целевая аудитория программы – молодые люди, стремящиеся улучшить свои знания в области цифровых технологий для успешного обучения и будущей карьеры, а также желающие повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, освоив современные цифровые инструменты и технологии. В марте участников ждёт комплексная образовательная программа, включающую в себя пять модулей. Слушатели курса смогут отточить навыки владения Excel и Microsoft Word, заново открыть для себя PowerPoint, узнать детально о современной кибербезопасности и на практике научиться работе с виртуальными досками. Участники, успешно завершившие обучение по программе, получат электронный сертификат. Подробнее с информацией о курсе можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/3GUce6.